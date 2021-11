"Das war nicht so geplant", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn dem "SID", "wir sind mit der Zeit und der Renneinteilung sehr zufrieden." Wellbrock hatte nach 3:41,09 Minuten angeschlagen - mit der zweitbesten Zeit seiner Karriere.

Hintergrund für den Finalverzicht: Am Mittwochmorgen steht der Vorlauf auf seiner Paradestrecke 1500 m an. Der Olympiasieger im Freiwasser und Bronzemedaillengewinner über 1500 m Freistil in Tokio hat bislang noch keine internationale Medaille im 25-m-Becken gewonnen. Wellbrocks Klubkollege Lukas Märtens schied als 17. (3:45,56) aus.

In persönlicher Bestzeit (8:16,92) kraulte die Olympiasechste Isabel Gose (Magdeburg) als Vierte in den Endlauf über 800 m.

Das Halbfinale über 50 m Rücken erreichte Ole Braunschweig (Berlin) als Elfter (23,72 Sekunden). Nach den Vorläufen Schluss war am ersten Tag für Zoe Vogelmann (Heidelberg/13.), Giulia Goerigk (Karlsruhe/14.) und Leonie Kullmann (Berlin/18.) über 400 m Lagen, Jessica Felsner (Köln/22.) und Hannah Küchler (Hamburg/30.) über 50 m Freistil sowie Nele Schulze (Flensburg/28.) über 100 m Brust.

(SID)

