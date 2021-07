In 47,02 Sekunden gewann Dressel über die 100 m vor dem Australier Kyle Chalmers . Lediglich sechs Hundertstelsekunden trennten die beiden Schwimmer. Bronze ging an Kliment Kolesnikow (ROC/47,44).

Zum Weltrekord des Brasilianers Cesar Cielo fehlten dem Amerikaner nur elf Hundertstel.

So cool Dressel seinen zweiten Olympia-Sieg in Tokio auch klarmachte, hinterher kamen dem US-Schwimmer beim Anblick seiner Familie dann doch die Tränen. Man sei sehr stolz auf ihn, ließ die Familie des 24-Jährigen aus Florida verlauten.

Für Dressel könnte bei diesen Spielen sogar noch mehr Edelmetall dazukommen. Vier weitere Chancen auf Gold hat Dressel in Tokio - zwei in den Einzelrennen, zwei mit den Lagenstaffeln. Bereits vor fünf Jahren hatte der US-Amerikaner beim großen Abschied von Schwimm-Legende Michael Phelps an den Spielen in Rio teilgenommen. Damals gewann Dressel zwei Mal Staffel-Gold.

