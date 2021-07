Schwimmen

Olympia 2021: Sarah Köhler verpasst im Finale über 800 m Freistil eine Medaille, US-Amerikanerin Ledecky gewinnt Gold

Die deutsche Schwimmerin Sarah Köhler hat in Tokio eine Medaille im Finale über 800 m Freistil verpasst und schlug am Ende nur als Siebte an. Gold holte die US-Amerikanerin Katie Ledecky vor der Australierin Ariarne Titmus. Bronze geht an Simona Quadarella aus Italien.

00:01:25, vor einer Stunde