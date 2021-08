Schwimmen

Olympia 2021: USA holt Gold über 4x100 m Lagen und sorgt für Dressels fünftes Gold in Tokio

Die letzte Goldmedaille im Beckenschwimmen der Männer bei den Olympischen Spielen in Tokio geht an die USA. Mit einer beeindruckenden Leistung gewinnt die US-Staffel mit neuem Weltrekord die 4x100 m Lagen. Silber geht an Großbritannien, Italien freut sich über Bronze.

00:03:41, vor 16 Minuten