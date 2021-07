Schwimmen

Olympia 2021: Mühlleitner verpasst Medaille hauchzart - das spannende Finale über 400 Meter Freistil

DSV-Athlet Henning Mühlleitner hat bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio eine Medaille über 400 Meter Freistil hauchzart verpasst. Der Deutsche schlug nur 13 13 Hundertstelsekunden hinter dem US-Amerikaner Kieran Smith an, der Bronze gewann. Gold ging sensationell an den Tunesier Ahmed Hafnaoui.

00:06:25, vor einer Stunde