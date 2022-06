"Ich denke, der sechste Platz bei einer Weltmeisterschaft kann sich sehen lassen. Der nächste Angriff kommt dann bei der Europameisterschaft", fügte er hinzu.

Gold ging an den Italiener Nicola Martinenghi vor dem niederländischen Olympiazweiten Arno Kamminga und dem Amerikaner Nic Fink.

Brustschwimmerin Anna Elendt hat knapp ihren deutschen Rekord verpasst, ist aber als Schnellste ins 100-m-Finale geschwommen. Die 20-Jährige, die in den USA lebt und trainiert, schlug im Halbfinale nach 1:05,62 Minuten an und blieb nur vier Hundertstel über ihrer eigenen im März aufgestellten Bestmarke. Der Endlauf findet am Montagabend statt.

Rückenschwimmer Ole Braunschweig scheiterte dagegen über 100 m als Halbfinal-16. (54,18 Sekunden).

