Die abrupte Bremsung auf dem Positionstracker ließ nichts Gutes erahnen. Und tatsächlich war das Kat-Duo im dritten Rennen bei frischer Brise und hohen Wellen vor dem Wind spektakulär gekentert.

"Boot und Mannschaft sind zum Glück heil geblieben, und wir konnten das Boot schnell wieder aufrichten", sagte Kohlhoff: "Ansonsten war es ein solider Tag ohne große Aussetzer."

Nach ihrer Disqualifikation vom Vortag wegen zu schwerer Trapezweste präsentierten sich die Hamburgerinnen Luise Wanser und Anastasiya Winkel im 470er mental stark (5./4). Sie hoffen bei einer Wiedereröffnung des Juryfalls auf Milde, um vom zwölften Rang weiter vorzurücken.

In ihren beiden Nachholrennen (3. und 4.) rückten die Bronzemedaillengewinner von Rio 2016, Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin/Kiel), als Fünfte wieder in Schlagdistanz zu Edelmetall. "Der Speed ist wieder da, und wir sind wieder am Start", stellten sie zufrieden fest. Die neuseeländischen Titelverteidiger Peter Burling/Blair Tuke liegen nur noch zwei Punkte voraus. Die Kielerin Svenja Weger (8./12.) verbesserte sich im Laser Radial auf den 13. Platz.

