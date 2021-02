Boris Herrmann ergänzte: "So wie in den letzten vier Jahren, um nochmal diese Kampagne mit dem Team gemeinsam auf die Beine zu stellen."

28/01/2021 AM 18:15

Weiter voranbringen will Herrmann dieses Ziel ebenfalls mit den Firmen, die seine Kampagne unterstützen, und diese weiter nachhaltig anregen "da noch ehrgeiziger zu werden in der zeitlichen Abfolge, denn Klimawandel ist etwas, wo wir sehr großen Zeitdruck haben", so der Weltumsegler.