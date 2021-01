Boris Herrmann drückte seiner kleinen Tochter Marie-Louise einen dicken Kuss auf die Stirn und zog seine Frau Birte ganz dicht an sich heran. Dann hängte sich der Segelstar aus Hamburg eine Deutschland-Flagge um die Schultern und ließ im Hafen von Les Sables-d'Olonne den Champagner-Korken knallen. "Ich bin absolut glücklich mit dem Rennen, mit dem Resultat, mit allem", sagte Herrmann, die großen Glücksgefühle hatten den schweren Schock verdrängt.

Kurz zuvor hatte der 39 Jahre alte Familienvater am Donnerstag um 11:19 Uhr die Ziellinie der Vendée Globe vor der französischen Küste mit einer Rennzeit von 80 Tagen, 14 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden gekreuzt und vorerst den starken Rang vier eingenommen - ein noch besseres Ergebnis hatte ein schwerer Crash mit einem Fischerboot verhindert.

Herrmann erlebte dabei am Mittwochabend nur 85 Seemeilen vor dem Ziel seinen bisher "größten Albtraum. Plötzlich sah ich eine Wand neben mir, die Schiffe verhakten sich, ich hörte Männer rufen", berichtete Herrmann später.

Während der Franzose Yannick Bestaven dann in der Nacht seinen Triumph feierte, kämpfte Herrmann mit seinen Emotionen und seinem deutlich beschädigten Boot. "Es ist ziemlich herzzerreißend", sagte der Familienvater, er wisse nicht, ob er dem Podium jemals wieder so nah kommen werde. Herrmann sei ein "wahrer Held", das Boot gesichert und einen Top-Fünf-Platz erreicht zu haben, schrieb Klimaaktivistin Greta Thunberg, die 2019 mit ihm nach New York gesegelt war.