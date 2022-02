Shorttrack

Olympia 2022: Dramatisches Finale über 1000 Meter der Frauen im Shorttrack - Emotionen und Tränen

Emotionales Ende im Shorttrack der Frauen beim Finale über 1000 Meter bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Die Medaillengewinnerinnen Suzanne Schulting und Hanne Desmet liegen sich nach der Entscheidung in den Armen. Die Südkoreanerin Minjeong Choi ist in Tränen aufgelöst. Sie wird nach dem Gewinn der Silbermedaille von ihren Emotionen übermannt.

00:01:50, vor 15 Stunden