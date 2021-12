Shorttrack

Was ist Short Track? So funktionieren die Rennen auf dem Eisoval um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022

Was ist Short Track? So funktionieren die Rennen auf dem Eisoval um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022 - unser Erklärvideo bringt Euch die Infos! Seit 1992 gehört die Sportart zum Programm der Olympischen Winterspiele und im Februar 2022 geht es in China um Gold in insgesamt zehn Rennen über unterschiedliche Distanzen. Dabei gehören die Gastgeber und Südkorea zu den größten Favoriten.

00:02:38, vor einer Stunde