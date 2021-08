Skateboard

Olympia 2021: Australier Keegan Palmer dominiert Finale im Skateboard-Park von Tokio

Der australische Skater Keegan Palmer gewinnt die olympische Premiere des Skateboard-Park-Wettbewerbs. Schon mit dem ersten Lauf im Finale bewegt er sich in einer anderen Welt, mit seinem letzten Lauf legt der 18-Jährige noch mal einen drauf. Mit 95,83 Punkten gewinnt Palmer die letzte Skateboard-Goldmedaille dieser Spiele. Silber geht an den Brasilianer Pedro Barros, Bronze an Cory Juneau USA.

00:02:12, vor einer Stunde