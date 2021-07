Edtmayer will am Donnerstag (ab 2.00 Uhr MESZ live bei Eurosport) beim ersten Park-Wettkampf der Olympia-Geschichte antreten

"Dass mein Sport jetzt dabei ist und ich auch dabei sein kann, ist megacool und richtig überwältigend", hatte Edtmayer vor seiner Abreise nach Tokio dem "SID" gesagt: "Olympia wird ein Highlight sein, an das man sich immer erinnern wird."

Als Ziel strebte der Weltranglisten-26. bislang eine Top-10-Platzierung an, für das Finale qualifizieren sich nur die besten acht Athleten.

Olympia - Skateboard Ihr Lächeln erobert die Welt - alle staunen über diese Skater-Sensation 26/07/2021 AM 19:55

"Wenn theoretisch jeder verkacken würde und ich super gut fahre, dann würde ich es schaffen", sagte Edtmayer.

Auch die 14-jährige Lilly Stoephasius steigt in der zweiten Woche in die Bowl. Die Berlinerin ist die jüngste Olympia-Teilnehmerin der deutschen Tokio-Delegation und startet am Mittwoch (ab 2.00 Uhr/ live bei Eurosport) ebenfalls im Park. Diese Disziplin wird in einer Art Swimmingpool mit Hindernissen gefahren und besteht aus spektakulären Flugelementen.

(SID)

Olympia - Skateboard "Unmenschlich": Infizierte Athletin klagt über Quarantäne ohne frische Luft: 29/07/2021 AM 00:33