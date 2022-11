Marcus Wyatt aus Großbritannien holte in 1:45,44 seinen ersten Weltcupsieg, der 31-Jährige landete in der Endabrechnung nur eine Hundertstel vor dem Südkoreaner Jung Seunggi.

Platz drei sicherte sich der Brite Matt Weston, der dritte deutsche Starter Felix Keisinger (Königssee) wurde Siebter.

Auch für die Frauen beginnt in der Nacht der Weltcup-Winter, der aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Wintern ausschließlich in europäischen Eiskanälen ausgetragen wurde.

Olympiasiegerin Hannah Neise (Winterberg) strebt ihr erstes Weltcup-Podest an, auch Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Susanne Kreher (Oberbärenburg) rechnen sich gute Chancen aus.

