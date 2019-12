Die Abfahrt der Frauen soll am Sonntag nachgeholt werden (11:00 Uhr), offen ist, was mit der vorgesehenen Kombination geschieht.

Bei den Männern ist für Sonntag der Riesenslalom in Alta Badia (10:00/13:00 Uhr) geplant, die Abfahrt könnte auf Vorschlag von FIS-Renndirektor Markus Waldner in der kommenden Woche in Bormio/Italien stattfinden.

Dort sind eine Abfahrt (28. Dezember) und ein Super-G (29.) vorgesehen, das Ersatzrennen für Gröden würde dann am 27. Dezember ausgetragen - auf einer verkürzten "Stelvio".

Im noch jungen Weltcup-Winter bereits drei Rennen abgesagt worden. In der Vorwoche fiel der Riesenslalom der Männer in Val d'Isere den Witterungsbedingungen zum Opfer. Dieses Rennen soll am 1. März in Hinterstoder/Österreich nachgeholt werden.

Am Freitag hatte Thomas Dreßen in einem wegen Nebels lange unterbrochenen Super-G den dritten Rang belegt. Es gewann der Österreicher Vincent Kriechmayr.

