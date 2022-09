"Die letzten paar Wochen waren anders", leitete Svindal seinen Post ein. "Aber ich kann sagen, Wochen und nicht Monate, weil ich großartige medizinische Hilfe und ein bisschen Glück hatte - und eine gute Entscheidung traf."

Der zweimalige Olympiasieger ließ sich frühzeitig von einem Arzt untersuchen, der ihn schließlich in ein Krankenhaus überwies. Dort sollte sich der vorangegangene Verdacht bestätigen: Hodenkrebs.

Ad

"Tests, Scans und Operationen erfolgten sehr schnell. Und schon nach der ersten Woche wusste ich, dass die Prognosen sehr gut aussahen", führte Svindal weiter aus. "Und das alles dank der ersten Entscheidung, einen Arzt aufzusuchen, sobald ich den Verdacht hatte, dass etwas nicht stimmt."

Ski Alpin Falscher Zeitpunkt: ÖSV-Coach kritisiert Matterhorn-Abfahrt UPDATE 24/08/2022 UM 11:41 UHR

Im Anschluss formulierte der zweimalige Gesamtweltcupsieger einen Appell, auf den eigenen Körper zu hören und bei etwaigen Unstimmigkeiten schnellstens zu reagieren. "Was ich auch weiß, ist, dass Männer nicht gerne über Gesundheitsfragen sprechen. Und manchmal ist es genau das, was man tun muss, um Wissen zu erlangen oder um die richtige Entscheidung zu treffen, einen Arzt aufzusuchen", so Svindal.

Das könnte Dich auch interessieren: Falscher Zeitpunkt: ÖSV-Coach kritisiert Matterhorn-Abfahrt

Auch Patzer kann ihn nicht stoppen: Kristoffersen holt Kristallkugel

Ski Alpin "Fels in der Brandung": Hochzeitsglocken für Olympiasieger UPDATE 22/08/2022 UM 08:39 UHR