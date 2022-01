Im Ziel fehlten Kira Weidle nur zehn Hundertstelsekunden auf Lara Gut-Behrami, die in 1:45,78 Minuten ihren 34. Weltcup-Sieg einfuhr.

Dritte wurde die Österreicherin Ramona Siebenhofer (+0,44).

Ad

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte Weidle, "vor allem, weil die ersten Rennen nicht so gelaufen sind." Das Resultat gebe "natürlich Selbstbewusstsein für Olympia."

Ruhpolding "Noch nicht ideal": Wettlauf gegen die Zeit für Preuß VOR 20 STUNDEN

Topfavoritin Sofia Goggia, die zuvor alle drei Abfahrten in dieser Saison für sich entschieden hatte, war auch in Zauchensee zunächst sehr gut unterwegs, stürzte dann jedoch auf Bestzeitkurs liegend und schied aus. Die Italienerin gab jedoch schon kurz nach ihrem Sturz mit einem hochgestreckten Daumen Entwarnung und fuhr anschließend selbstständig ins Ziel.

Weidle war in Zauchensee die einzige Starterin für den DSV. Bereits im ersten Abfahrtstraining am Donnerstag hatte sie mit Rang eins aufhorchen lassen. Am Samstag gelang es ihr diesen guten Eindruck mit ihrem vierten Podestplatz im Weltcup zu bestätigen.

Traumfahrt aufs Podium: Weidle meldet sich eindrucksvoll zurück

Das könnte Dich auch interessieren: Sander verzichtet auf zweite Wengen-Abfahrt: "Ist der Wurm drin"

(mit SID)

Heftiger Sturz in der Abfahrt: Olympiafavoritin Goggia crasht

Ruhpolding Formkrise geht weiter: Frauen-Staffel verpasst erneut das Podest VOR 20 STUNDEN