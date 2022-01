"Momentan ist der Wurm drin. Da passt nichts zusammen", sagte Andreas Sander und schien rund drei Wochen vor Olympia ratlos.

Im österreichischen Ski-Mekka Kitzbühel steht für die Speedfahrer in der kommenden Woche die Generalprobe für Peking an.

Auf der berühmt-berüchtigten Streif wird am Freitag und Samstag erneut je eine Abfahrt bestritten.

In China werden am 6. (Abfahrt) und 8. Februar (Super-G) Medaillen in den schnellen Disziplinen vergeben.

