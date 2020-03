Weltcup-Rennen in Are abgesagt: Brigone holt große Kristallkugel

Brignone gewann zudem die Riesenslalom-Wertung. Der Slalom-Weltcup geht an die Slowakin Petra Vlhova.

Brignone hatte die Führung im Kampf um die große Kristallkugel im Februar von Mikaela Shiffrin übernommen. Die US-Amerikanerin hatte nach dem Tod ihres Vaters eine Wettkampfpause eingelegt und wollte in Are ihr Comeback feiern.

Die letzten Wettkämpfe bei den Männern im slowenischen Kranjska Gora sollen am Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterhin stattfinden. In Kranjska Gora finden am Samstag und Sonntag ein Riesenslalom und ein Slalom statt.

Eigentlich sollte das Weltcup-Finale der Männer und Frauen in der kommenden Woche in Cortina d'Ampezzo/Italien stattfinden. Diese Rennen wurden aber bereits in der Vorwoche ersatzlos gestrichen.

(SID)

