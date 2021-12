Mit dem besten Ergebnis seiner Karriere sicherte sich Schwaiger zugleich als fünfter deutscher Abfahrer das Ticket für Olympia.

Auf der berüchtigten Strecke im Schatten des Stilfserjochs lag er 1,10 Sekunden hinter Dominik Paris, der in Bormio wieder mal eine Klasse für sich war. Dem 32 Jahre alten Südtiroler Kraftpaket gelang der siebte Weltcupsieg auf der Stelvio, der sechste in der alpinen Königsdisziplin. Sechs Abfahrtsrennen an einem Ort hat noch kein Skirennläufer gewonnen.

Ad

Auf der 3270 Meter langen Strecke lag Paris, der seinen insgesamt 20. Sieg im Weltcup feierte, 0,24 Sekunden vor dem unmittelbar vor ihm gestarteten Marco Odermatt aus der Schweiz. Dessen Mannschaftskollege Niels Hintermann schob sich mit 0,80 Sekunden Rückstand auf den Sieger ein wenig überraschend auf Rang drei.

Bormio Fingerzeig an die Konkurrenz: Hintermann dominiert Abfahrtstraining VOR EINEM TAG

Schwaiger überstrahlte das ansonsten eher schwache deutsche Abschneiden. Schnellster seiner Kollegen war Josef Ferstl auf Rang 16. Romed Baumann, WM-Zweiter im Super-G, und Andreas Sander, WM-Zweiter in der Abfahrt, belegten die Plätze 22 und 28. Simon Jocher schied aus. Alle fünf sind allerdings für Olympia qualifiziert, vor Ort wird es somit zu einer Ausscheidung kommen.

Das könnte Dich auch interessieren: Hiobsbotschaft vor Lienz-Rennen: Shiffrin positiv auf Corona getestet

(SID)

Fingerzeig an die Konkurrenz: Hintermann dominiert Abfahrtstraining

Lienz Hundertstelkrimi bahnt sich an: Worley führt in Lienz - Schmotz raus VOR 3 STUNDEN