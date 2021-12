Am Mittwochabend hatte es in Bormio zunächst stark geregnet, über Nacht war es dann gefroren. Die Stelvio hatte sich daher am frühen Donnerstagmorgen zunächst als Eisbahn präsentiert, der schließlich die hohen Temperaturen zusetzten.

Der Wettkampf war ein Nachholrennen für den ebenfalls abgesagten Super-G im kanadischen Lake Louise Ende November. Wo und wann das Rennen nun ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Der Wettbewerb wäre planmäßig der letzte Super-G vor den Olympischen Winterspielen in Peking (ab 4. Februar live bei Eurosport) gewesen.

Beim ersten Super-G am Vortag trumpfte der Norweger Aleksander Kilde auf der Stelvio auf . Er verwies die Österreicher Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr auf die Ränge zwei und drei.

Bei der Abfahrt am Dienstag löste Dominik Schwaiger als Fünfter das Ticket für Peking und ist damit der fünfte deutsche Speedfahrer, dem die Olympiaqualifikation gelang.

(mit SID)

