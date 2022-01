Goggia wurde nach ihrem Sturz in die Mailänder Klinik La Madonnina gebracht und dort vom Ärzteteam der FISI untersucht. Dabei stellten die Mediziner das Ausmaß der Verletzung fest.

Bereits 2013 hatte sie sich eine Kreuzbandverletzung an ihrem linken Knie zugezogen. Damals war sie im kanadischen Lake Louise gestürzt und hatte sich infolge dessen einer Kreuzbandoperation unterziehen müssen.

Noch am Samstag feierte die Olympiasiegerin in Cortina ihren sechsten Erfolg in dieser Saison und den vierten in der Abfahrt. Am Sonntag wurde die 29 Jahre alte Italienerin dann für ihre Alles-oder-nichts-Fahrweise bestraft: Sie stürzte im Super-G und zog sich erneut eine schwere Knieverletzung zu. Und das lediglich zwei Wochen vor Olympia.

Schon eine Woche zuvor war Goggia in Zauchensee gestürzt - und auch am Samstag nahe an einem Crash. Zweimal fuhr die Speed Queen weit neben der Strecke und nach einer Schrecksekunde auf nur einem Ski - und war trotzdem 0,20 Sekunden schneller als Ramona Siebenhofer aus Österreich auf Rang zwei.

Goggia gibt sich kämpferisch

"Es war ein wilder Ritt", hatte die Italienerin über den Abfahrtslauf am Samstag berichtet. Am Sonntag war es zu wild.

"Es tut mir Leid", wird Goggia auf der Seite des italienischen Skiverbandes zitiert. "Es war ein Stopp, der in dieser Saisonphase nicht notwendig war", erklärte die 29-Jährige. Dennoch gab sich die Führende des Abfahrtsweltcups hoffnungsvoll und kämpferisch.

"Ich werde schon in den nächsten Stunden mit der Physiotherapie beginnen, um meinen Olympiasieg in der Disziplin zu verteidigen, die ich am meisten liebe", kündigte Goggia an. Der Abfahrtslauf der Damen bei den Olympischen Spielen in Peking startet am 15. Februar.

(mit SID)

