Zweiter hinter Vincent Kriechmayr wurde der Schweizer Marco Odermatt (+0,34 Sekunden). Beat Feuz fehlten 0,54 Sekunden auf den Tagessieger.

Aleksander Aamodt Kilde und Feuz trennten am Ende nur 13 Punkte.

Ad

Durch seinen zweiten Platz machte Odermatt auch endgültig seinen ersten Triumph im Gesamtweltcup perfekt. Der 24-Jährige liegt nun drei Rennen vor Schluss uneinholbare 359 Punkte vor Kilde. Der Shootingstar ist nach Carlo Janka (2010) der erste Skirennläufer aus der Schweiz, der den Gesamtweltcup gewinnen konnte.

Olympia - Ski Alpin Olympiasiegerin Suter sucht Goldmedaille: "Keine Ahnung, wo sie ist" VOR 16 STUNDEN

Bester Deutscher wurde Dominik Schwaiger auf Rang zwölf. Sein Abstand auf Kriechmayr betrug jedoch über zwei Sekunden (+2,10).

Baumann und Ferstl verpassen beim Weltcup-Finale die Top 15

Romed Baumann wurde 16. (+2,66), Josef Ferstl beendete die Abfahrts-Saison mit einem 23. Platz (+3,74).

Beim Weltcup-Finale sind unter anderem die jeweils 25 Bestplatzierten der Disziplin-Wertungen sowie alle Fahrer mit mehr als 500 Weltcup-Punkten startberechtigt. Am Donnerstag geht es in Frankreich mit den Super-G-Rennen weiter, ehe nach dem Team-Event am Freitag am Wochenende jeweils ein Riesenslalom sowie Slalom auf dem Programm stehen.

Das könnte Dich auch interessieren:"Schwung mitnehmen": Dürr mit großen Zielen für Weltcupfinale

(mit SID)

Brillanter Kriechmayr schnappt Odermatt den Abfahrtssieg weg

Courchevel Alpines Weltcup-Finale: Spannender Zweikampf Shiffrin gegen Vlhová VOR 21 STUNDEN