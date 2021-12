Der Rückstand von Marlene Schmotz (+4,14) nach dem ersten Lauf war ebenso zu groß wie jener von Jessica Hilzinger (+5,06).

Die 29-jährige Hector feierte ihren zweiten Weltcup-Erfolg - sieben Jahre nach der Premiere in Kühtai, ebenfalls im Riesenslalom. "Das ist wunderbar, es fühlt sich so toll an. Ich bin so überrascht, Wahnsinn", sagte Hector und strahlte: "Ich bin so stolz!"

Ad

0,35 Sekunden lag sie letztlich vor Dominatorin Shiffrin, von der sie am Vortag im ersten "Riesen" an gleicher Stelle noch geschlagen worden war. "Mikaela ist eine super Rennläuferin. Ich habe so gekämpft, es war richtig schwierig, aber ich habe es geschafft", sagte sie, "ich bin überglücklich."

Ski Alpin Dopfer verrät: Das steckt hinter Dürrs Leistungsexplosion 02/12/2021 AM 08:24

Schon nach dem ersten Durchgang lag Hector, die nach ihrem ersten Triumph mit Verletzungen zu kämpfen hatte, diesmal vorne - und verteidigte ihren Vorsprung im WM-Ort von 2023 auf kniffliger Piste erfolgreich. "Der Hang liegt mir", sagte sie lächelnd.

Shiffrin huldigt Hector

Shiffrin verneigte sich vor der einstigen Junioren-Weltmeisterin. "Sie ist so sauber und stark gefahren. Ich wusste, dass es sehr schwierig wird", sagte die US-Amerikanerin: "Sie hat den Sieg wirklich verdient."

Dritte wurde Marta Bassino aus Italien (+0,60 Sekunden). Shiffrin verbesserte sich im Finale vom dritten auf den zweiten Rang. "Ich bin richtig stolz auf meine Fahrten. Heute war es nicht so sauber, es war ein wirklich harter Tag", sagte sie, "aber der zweite Platz ist super."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hirschbühl positiv auf Corona getestet

(SID)

"Die Ansage war deutlich": Hector trumpft in Courchevel auf

Killington, VT Shiffrin feiert tränenreichen Heimsieg - Dürr bestätigt Top-Form 28/11/2021 AM 15:52