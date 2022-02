Die WM-Zweite und Olympia-Vierte war im Abschlusstraining am Freitag spektakulär gestürzt. Dabei hatte sie sich den Nacken verrissen.

Multitalent Ledecka hatte in Peking zum zweiten Mal nach 2018 Gold im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen gewonnen. Ihren Sensationssieg im Super-G der alpinen Skirennläuferinnen von Pyeongchang konnte sie dagegen nicht wiederholen.

Peking-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami sah nicht das Ziel. Die Schweizerin verpasste als erste Starterin ein Tor und schied aus. Auch die anderen Schweizer Goldmedaillengewinnerinnen kamen nicht aufs Podest: Corinne Suter wurde Zehnte, Michelle Gisin Siebte - beste Eidgenossin war Priska Nufer als Vierte: Mit Startnummer 30 fehlten ihr 0,40 Sekunden zum Podium.

Am Sonntag findet in Crans-Montana ein zweites Abfahrtsrennen statt. Dann will auch Weidle wieder an den Start gehen.

