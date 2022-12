Daniel Hemetsberger als Zweiter in der Abfahrt und Matthias Mayer als Dritter im Super-G sorgten in den Speed-Rennen von Lake Louise für die einzigen Topresultate österreichischer Fahrer, Vincent Kriechmayr wurde im Super-G zudem Vierter.

Die beiden Dominatoren Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde, die im Super G bzw. in der Abfahrt von Lake Louise siegten, bleiben aber weiter in Front.

Auch den fehlenden Nachwuchs hinter großen Namen wie Mayer bemängelt der Super-G-Weltmeister von 2015.

"Da muss man wirklich mal hinterfragen, was da in den vergangenen Jahren falsch gelaufen ist. Das fällt schon noch in meine Zeit, die ich miterlebt habe. Da gab und gibt es Trainer, die nur auf ihre Top-Läufer schauen und die Jungen wenig herankommen lassen", erklärte Reichelt , der 2021 seine Karriere beendet hatte.

Reichelt-Kritik: Es wurden keine Talente aufgebaut

"Sie schwimmen mit dem Erfolg von den Top-Läufern, und dahinter kommt die Sintflut", kritisierte der Österreicher. Besonders im Riesenslalom fehle es nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher komplett an Talenten.

Reichelt dazu: "Bei uns ist auf die jungen Läufer viel zu wenig geschaut worden. Das ist kein Vorwurf gegen die Jungen, sondern da muss man wie im Fußball die Trainer zur Verantwortung ziehen, was die da gemacht haben in den letzten Jahren." Ihm kämen bei der Aussicht auf die kommenden Jahre daher "fast die Tränen", so der 13-malige Rennsieger.

