Für den 21-jährigen Atle Lie McGrath war es der erste Weltcupsieg. Sein Vorsprung auf Slalom-Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich betrug 0,29 Sekunden. Dritter beim Fluchtlichtspektakel vor Tausenden Zuschauern wurde der Schweizer Daniel Yule (+0,64).

"Wer von großen Dingen träumt: Es ist möglich, mir ist es heute gelungen", sagte McGrath nach dem Rennen.

Linus Straßer fehlten letztlich 32 Hundertstelsekunden aufs Podest. "Ich bin in beiden Durchgängen extrem stabil gefahren, bin aber vor allem im ersten nicht richtig auf Tempo gekommen", sagte Straßer: "Das Ergebnis könnte sicher besser sein."

In der Weltcup-Disziplinwertung ist Straßer damit weiter guter Dritter, im vorletzten Slalom der Saison machte er zudem Punkte auf den Gesamtführenden gut: Henrik Kristoffersen landete nur auf dem 16. Platz.

Kristoffersen reist als Führender in der Slalom-Wertung zum Weltcup-Finale

Neben Straßer schaffte es noch ein weiterer Deutscher ins Finale. Anton Tremmel fuhr mit der hohen Startnummer 44 im ersten Lauf unter die Top 30 und wurde 20.

Mit dem Rennen in Flachau wurde der im Januar in Zagreb abgebrochene Slalom nachgeholt, nun steht noch das Finale in Courchevel/Meribel (20. März) auf dem Programm. Kristoffersens Führung im Klassement ist trotz des Ausrutschers komfortabel.

(mit SID)

