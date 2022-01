"Und hat daher die Verlegung des Rennens beschlossen", hieß es.

Ein alternativer Austragungsort werde aktuell "in enger Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband" (FIS) gesucht.

Ad

Weitere Weltcup-Veranstaltungen in der kommenden Woche in Salzburg seien nicht betroffen.

Zagreb Chaosrennen in Zagreb nach 19 Fahrern abgebrochen VOR 2 STUNDEN

Der Ski-Weltcup gastiert am 15./16. Januar mit zwei Speed-Rennen der Frauen in Zauchensee, die alpinen Snowboarder fahren am 11./12. Januar in Bad Gastein.

Das könnte Dich auch interessieren: Kranjska Gora ohne Hilzinger: Skirennläuferin positiv getestet

(SID)

Der Lauf des Tages: Vlhova setzt Siegesserie in Zagreb fort

Kranjska Gora Kranjska Gora ohne Hilzinger: Skirennläuferin positiv getestet VOR 3 STUNDEN