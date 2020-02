Die WM-Zweite im Riesenslalom gab vorsichtige Entwarnung.

"Das war ein heftiger Aufprall", sagte sie, "aber es ist alles okay zum Glück." Lediglich ihr linkes Knie schmerzte, weil sie damit ein Richtungstor abgeräumt hatte. "Das wird schön blau", sagte Rebensburg. Um eine schwere Verletzung gänzlich auszuschließen, begab sie sich noch während des Rennens zu einer MRT-Untersuchung ins Garmischer Krankenhaus.

Beim zweiten Weltcup-Sieg der Schweizerin Corinne Suter stürzte auch Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia. Die Italienerin verletzte sich am linken Arm, der bandagiert und geschient werden musste. "Das gehört zum Skisport dazu. Wenn man Rennen gewinnen will, muss man am Limit fahren, da kann das passieren", sagte Rebensburg: "Mund abwischen, weitermachen."

(SID)