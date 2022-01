Ski Alpin

Corinne Suter gewinnt Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen dominant: "Was für eine Ansage!"

"Was für eine Ansage!" Pünktlich zu den Großevents ist die Schweizerin Corinne Suter voll in Form: Auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen kurz vor den Olympischen Spielen in Peking gewinnt die 27-Jährige souverän nach einer genialen Fahrt. Speziell am Höllentor setzt sich Suter von der Konkurrenz ab und gewinnt deutlich vor Landfrau Jasmine Flury (+0,51) und Cornelia Hütter (+0,78).

