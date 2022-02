Ski Alpin

Tanguy Nef scheidet beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen am Gudiberg im zweiten Lauf aus

Tanguy Nef, Führender nach dem ersten Lauf, scheidet im Finale beim Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen aus. Der Schweizer fädelt bei der Ausfahrt aus dem Steilhang ein. So war der Weg frei für Henrik Kristoffersen, der vor Loic Meillard und Manuel Feller gewann. Hier gibt es den zweiten Durchgang des Eidgenossen im Video.

00:01:21, vor 28 Minuten