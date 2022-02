Ski Alpin

Olympiasieger scheitert: Clement Noel bei Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen früh raus, der Franzose kann nicht an seine Auftritte in Peking anknüpfen.

