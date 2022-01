Ski Alpin

Cornelia Hütter gewinnt Super-G in Garmisch-Partenkirchen zeitgleich mit Italienerin Federica Brignone

"Wahnsinn!" In der Lenzerheide gewann Cornelia Hütter bisher ihren letzten Super-G. Bis jetzt! Und was für ein Weltcupsieg. In Garmisch-Partenkirchen legt Federica Brignone eine Fabelzeit vor. Doch die 29 Jahre alte Österreicherin kann kontern - und fährt zeitgleich mit der Weltcupführenden über die Ziellinie. Das Spitzenduo gewinnt dominant 0,82 Sekunden vor Hütters Landsfrau Tamara Trippler.

00:02:02, vor einer Stunde