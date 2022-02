In den vergangenen Tagen, berichtete Linus Straßer, habe er mittags "schon noch den Jetlag gespürt". Das ist mehr als verständlich, denn eine Woche, ehe er in Garmisch-Partenkirchen im ersten von zwei Weltcup-Slaloms an den Start ging, hatte er bei Olympia eine Silbermedaille gewonnen. Und der Zeitunterschied zu Peking, der beträgt nun mal sieben Stunden.

Am Samstag wirkte Straßer durchaus ausgeschlafen, als er sich kurz nach Mittag in den zweiten Durchgang des Slaloms am Gudiberg stürzte. Er ging volles Risiko, fuhr stark - dennoch unterliefen ihm bei seinem Ritt zwei schwere "Böcke", was sich am Ende in der Platzierung niederschlug: Rang sechs. Und dennoch war Straßer ein wenig überrascht, dass er doch noch so weit vorne lag.

Ad

"Die Fehler", erläuterte Straßer, "sind passiert, weil ich aufs Podest fahren wollte." Um darauf stehen zu können, fehlte dem Münchner am Ende freilich genau eine halbe Sekunde.

Ski Alpin Dreßen: "Fühle mich bereit" - aber kein Weltcup-Start mehr diese Saison VOR 2 STUNDEN

Schnellster war der Norweger Henrik Kristoffersen, der siebte Sieger im siebten Slalom der Saison. Er gewann vor Loic Meillard aus der Schweiz (+0,14 Sekunden) und Manuel Feller aus Österreich (+0,51).

Slalom in Garmisch: Neue Chance am Sonntag

Wie alle anderen, so hat auch Straßer am Sonntag (9:10/12:30 Uhr live bei Eurosport , im Eurosport Player, bei Joyn PLUS+ und im Liveticker bei Eurosport.de) beim zweiten Slalom auf dem Gudiberg die Chance auf seinen zweiten Sieg in dieser Saison. "Wenn man mal ein Rennen gewinnt, dann will man auch das nächste gewinnen", sagte er mit Blick auf den Erfolg in Schladming vor Olympia, aber: "Das ist super, mit einem sechsten Rang morgen nochmal ein Rennen zu starten."

Dann will Straßer erstens die Fehler vermeiden und zweitens rausfinden, warum er am Fuße des Gudibergs auf dem flachen Schlussstück so viel Zeit verloren hat. "Letztendlich hilft es nichts, über irgendwelche Fehler zu jammern. Aber vor allem der untere Teil, den muss ich mir nochmal anschauen - da habe ich in beiden Läufen Zeit verloren, obwohl ich keine Fehler mache."

Straßer hatte durch das Verbummeln der Schlusspassage im ersten Lauf eine bessere Ausgangsposition für das Finale eingebüßt - seine sechs Teamkollegen erwischten dagegen überhaupt keinen guten Tag. Julian Rauchfuss und Adrian Meißen waren zu langsam fürs Finale. David Ketterer, Fabian Himmelsbach, Alexander Schmid und Anton Tremmel schieden aus.

Bei Rauchfuss und Schmid lag es womöglich am Jetlag: Sie hatten eine Woche zuvor ebenfalls Team-Silber bei Olympia gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren:Bronze weg! Maier verliert Olympia-Medaille nach Einspruch

Überraschung mit Startnummer 25: Schweizer Nef fährt an die Spitze

Olympiasieger mit Fehlern: Noel verpasst Top Ten im 1. Lauf

Crans-Montana Ledecka holt Abfahrtssieg - Schweizerinnen bei Heimspiel ohne Podest VOR 3 STUNDEN