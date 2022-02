Joaquim Salarich hat als Vierter (+0,55) nur vier Hundertstelsekunden Rückstand aufs Podest. Der Schweizer Ramon Zenhäusern und der Österreicher Johannes Strolz liegen zeitgleich auf Platz zwei (+0,51).

Bereits am Samstag war Salarich auf einen hervorragenden achten Rang gefahren. Diese Platzierung könnte der Spanier nun nochmals verbessern.

Linus Straßer fehlen aufs Podest bereits 0,76 Sekunden. Am Samstag war der Olympia-Silbermedaillengewinner mit dem Team beim Sieg von Henrik Kristoffersen auf Rang sechs gefahren.

"Das war etwas unruhig. Es war nicht ganz so leicht, die Kontrolle über meinen Lauf zu bekommen. Gut war mein erster Durchgang nicht, aber auf den zweiten, dritten Platz ist es nicht so weit", sagte Straßer in der "ARD" nach einem Lauf auf sehr eisiger Piste. "Wahnsinn. Du kannst dir Schlittschuhe anziehen und da runterfahren", sagte "ARD"-Experte Felix Neureuther.

Sensation im ersten Lauf: Spanier Salarich rast auf Platz vier

Bereits ausgeschieden sind die deutschen Starter Julian Rauchfuss, Alexander Schmid und Anton Tremmel. Nicht für das Finale qualifizieren konnten sich Fabian Himmelsbach (36./+2,39), David Ketterer (41./+2,86). Adrian Meißen erreicht das Ziel, wurde aber anschließend disqualifiziert.

(mit SID)

