Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele in Peking die erhoffte Podestplatzierung verpasst.

Bei der Weltcup-Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen fehlten der WM-Zweiten nach einer Fahrt mit einigen Fehlern allerdings auch nur 0,04 Sekunden zur drittplatzierten Cornelia Hütter aus Österreich.

In Abwesenheit der am linken Knie verletzten Weltcup-Dominatorin und Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien, die nach einem Sturz eine Woche zuvor in Cortina d'Ampezzo um ihre Teilnahme an den Spielen kämpft, überzeugten die Starterinnen aus der Schweiz.

Weltmeisterin Corinne Suter siegte dabei überlegen vor ihrer Mannschaftskollegin Jasmine Flury (+0,51 Sekunden).

