Es ist etwas mehr als ein Jahr her, das Urs Kryenbühl auf der Streif in Kitzbühel beim Zielsprung schwer stürzte . Nach langer Rehabilitation kämpfte sich der Schweizer zurück.

Beim Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm stürzte er nun erneut heftig und zog sich eine Beckenverletzung zu.

Wie Swiss-Ski mitteilte, wurde bei Kryenbühl eine sogenannte Symphysensprengung diagnostiziert. Innere Organe seien glücklicherweise nicht betroffen. Der Abfahrtsspezialist wurde in die Schweiz gebracht, wo er noch am Freitag in der Zürcher Hirslanden-Klink operiert wurde.

Der nächste schwere Rückschlag innerhalb von nur zwölf Monaten. Bei seinem Unfall im Januar 2021 auf der legendären Streif in Kitzbühel hatte sich Kryenbühl eine Gehirnerschütterung, einen Schlüsselbeinbruch sowie einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.

Schock in Comeback-Saison

Erst Anfang Dezember hatte der Super-G-Spezialist in Beaver Creek sein Comeback gegeben, die guten Resultate blieben seither jedoch aus aus.

So genügten seine Leistungen auch nicht, um sich für die Olympischen Spiele in Peking zu qualifizieren.

Nun folgt der nächste Schicksalsschlag, der Kryenbühl mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

