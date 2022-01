Die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel zählt jedes Jahr zu den Highlights im Wintersport-Kalender. In diesem Jahr gab es das Spektakel auf der wohl berühmtesten Abfahrts-Piste der Welt sogar gleich zweimal. Nachdem bereits am Freitag die erste Abfahrt ausgetragen wurde, ging am Sonntagnachmittag die zweite über die Bühne.

An deren Ende jubelten vor allem die Schweizer. Beat Feuz fuhr mit Startnummer neun zur Bestzeit und verdrängte Marco Odermatt von Platz eins. In der Folge sollten beide nicht mehr zu schlagen sein und sorgten so für einen eidgenössischen Doppelsieg am Hahnenkamm

Dritter wurde der Österreicher Daniel Hemetsberger. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der am Freitag seinen ersten Streif-Sieg feierte, musste sich diesmal mit Rang sechs begnügen.

Enttäuschend verlief das Rennen für den Deutschen Skiverband. Romed Baumann wurde als bester DSV-Athlet 15. Josef Ferstl (20.), Dominik Schwaiger (22.) und Andreas Sander (30.) holten immerhin Weltcuppunkte.

Die zweite Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel zum Nachlesen:

15:11 Uhr - Auf Wiedersehen!

15:07 Uhr - Feuz und Odermatt sorgen für Schweizer Doppelsieg

Schweizer Doppelsieg also in der zweiten Abfahrt auf der Streif. Beat Feuz siegt vor Marco Odermatt und dem Österreicher Daniel Hemetsberger. Romed Baumann belegt Platz 15. Insgesamt ist das für die deutschen Abfahrer zuletzt doch eine enttäuschende Saisonphase, zumindest in der Abfahrt, im Super-G läuft es ja besser. Die Siegesfahrt von Feuz hier im Video:

Routine perfekt ausgespielt: Feuz rast auf der Streif zum dritten Sieg

15:03 Uhr - Simon Jocher / GER - Startnummer 40

Jetzt darf Jocher. Das Warten hat sich etwas gelohnt. Es ist zumindest ein bisschen heller, wenn auch nicht viel. Aber die Ausfahrt Steilhang verpasst der Deutsche völlig. Er kommt weit nach außen, verliert viel Zeit. Danach läuft es besser. Die Traverse gelingt ihm richtig gut. Aber der Tempoverlust von oben haut rein. Es könnte noch für Weltcuppunkte reichen.

15:00 Uhr - Unterbrechung wegen Nebels

Unterbrechung in Kitzbühel. Der Nebel ist zu stark, speziell im oberen Steilhang. Simon Jocher muss warten.

14:56 Uhr - Jeffrey Read / CAN - Startnummer 39

Sehr gute Fahrt von Jeffrey Read im Steilhang, bedenkt man, dass dort der Nebel jetzt richtig dick drin hängt. Auch das Tempo bei der Ausfahrt stimmt. Am Hausberg und der Traverse hat er aber große Schwierigkeiten und wird durchgereicht. Zeitlich gesehen noch schlimmer erwischte es Reads Vorfahrer: Der Norweger Henrik Röa fuhr mit Startnummer 37 auf den letzten Platz. Sein Rückstand betrug 5,32 Sekunden. Mit Nummer 38 landete der US-Amerikaner Erik Arvidsson ein Rang vor Röa.

14:54 Uhr - Nicolas Raffort / FRA - Startnummer 36

So gut wie Nyman vor ihm ist der Franzose Nicolas Raffort nicht unterwegs, aber mit 3,53 Sekunden Rückstand darf er sich als 28. zumindest kleine Hoffnungen auf Weltcuppunkte machen.

14:52 Uhr - Steven Nyman / USA - Startnummer 35

Auch Steven Nyman schlägt sich wacker. Aus dem Steilhang kommt der US-Amerikaner recht gut heraus, spielt seine Stärke im Gleiten aus. Ein Rutscher in der Traverse kostet etwas Zeit. Aber Platz 20 (+2,59) ist alles andere als schlecht. Vor Nyman waren zwei Schweizer unterwegs: Ralph Weber kam mit Nummer 33 mit 3,71 Sekunden Rückstand ins Ziel. Dieses Gefühl blieb Yannick Chabloz verwehrt, er schied vorzeitig aus.

14:48 Uhr - Gilles Roulin / SUI - Startnummer 32

Man hat die Startabstände noch einmal verkürzt, um möglichst viele Fahrer ins Ziel zu bringen. Es wird von Fahrer zu Fahrer schlechter. Gilles Roulin kann mit Rang 23 daher auf Weltcuppunkte hoffen.

14:46 Uhr - Maxence Muzaton / FRA - Startnummer 31

Maxence Muzaton hält sich gemessen an den Bedingungen sehr gut. Der Franzose schiebt sich immerhin auf Platz 17. Das wird ordentliche Weltcuppunkte geben.

14:42 Uhr - Nils Allegre / FRA - Startnummer 30

Der Franzose Nils Allegre mit Startnummer 30 erwischt einen Schlag Ausfahrt Steilhang. Das ist was die Geschwindigkeit angeht so ziemlich das Schlechteste, was ihm passieren konnte. Die Zeit ist weg. Am Hausberg rüttelt es ihm die Skier kräftig durch, und er belegt Platz 22.

14:40 Uhr - Stefan Rogentin / SUI - Startnummer 29

Stefan Rogentin reiht sich wie Landsmann Kryenbühl zuvor weit hinten ein. Der 27-Jährige ist nochmal langsamer als sein Teamkollege. Er reiht sich mit 3,35 Sekunden Rückstand direkt hinter Andreas Sander ein.

14:38 Uhr - Urs Kryenbühl / SUI - Startnummer 28

Urs Kryenbühl misslingt die Einfahrt in die Traverse. Der Schweizer muss viel Tempo herausnehmen, um das Tor noch zu erwischen. Das fehlt ihn dann auch im Zielschuss, und er reiht sich im Hinterfeld ein.

14:36 Uhr - Daniel Danklmaier / AUT - Startnummer 27

Richtig gute Fahrt von Daniel Danklmaier gemessen an den Bedingungen. Den Steilhang nimmt der Österreicher mutig, kommt mit viel Schwung heraus. Auch der Hausberg passt, da ist er eng dran. Danklmaier ist guter Zehnter (+1,49). Und viel mehr dürfte hier nicht drin sein.

14:34 Uhr - Mattia Casse / ITA - Startnummer 26

Man muss sich langsam fragen, ob wir hier alle Fahrer sehen werden. 30 müssen ins Ziel kommen, damit das Rennen gewertet wird. Das wird sicherlich passieren, aber danach stehen einige Fragezeichen. Mattia Casse ist im Steilhang viel zu lange auf den Kanten, hat da aber auch sehr schlechte Sicht. Auch der Italiener ist ohne jede Chance. 3,69 Sekunden Rückstand bedeuten den letzten Platz.

14:32 Uhr - James Crawford / CAN - Startnummer 25

Schwerer Fehler von James Crawford Ausfahrt Steilhang, wo jetzt aber auch schon etwas der Nebel hängt. Der Kanadier ist chancenlos. Nur Platz 20 für den 24-Jährigen (+2,65).

14:27 Uhr - Josef Ferstl / GER - Startnummer 24

Josef Ferstl setzt im Steilhang die Kanten sehr hart. Oben ist es aber jetzt auch richtig dunkel. Das ist richtig schwer für die Fahrer. Ferstl, der im Training ja schwer getsürzt ist, kommt relativ gut durch. Platz 17 im Ziel (+2,56). Zweitbester Deutscher hinter Baumann, der momentan auf Rang 14 rangiert. Für Weltcuppunkte dürfte das reichen, vielleicht sogar für die Top 20, da es jetzt nicht mehr besser wird.

14:26 Uhr - Blaise Giezendanner / FRA - Startnummer 23

Da der Slowene Bostjan Kline aufgrund einer Lebensmittelvergiftung nicht starten kann, folgt nun schon Blaise Giezendanner, der Sensationsdritte vom Freitag. Aber heute kann er das nicht wiederholen. Giezendanner verpatzt die Ausfahrt aus dem Steilhang, verliert viel Tempo und ist weit abgeschlagen. Nur Sander hat bisher eine schlechtere Zeit ins Ziel gebracht als Giezendanner (+3,01).

14:25 Uhr - Jared Goldberg / USA - Startnummer 21

Es wird unten wieder etwas heller. Vielleicht können das die Fahrer ja ausnutzen. Jared Goldberg aus den USA nicht, da er am Hausberg viel zu weite Wege nimmt. Er ist im Hinterfeld.

14:21 Uhr - Ryan Cochran-Siegle / USA - Startnummer 20

Das war eine von Anfang an sehr verhaltene Fahrt von Ryan Cochran-Siegle. Der US-Amerikaner, der letztes Jahr in Kitzbühel schwer stürzte, riskiert nichts. An der Traverse verpasst er nach einem Innenskifehler ein Tor.

14:18 Uhr - Otmar Striedinger / AUT - Startnummer 19

Riesiges Glück für Otmar Striedinger. In der Alten Schneise verschneidet es dem Österreicher die Skier, mit Mühe verhindert er einen schweren Sturz. In der Traverse ereilt ihn nach einem Innenskifehler endgültig das Aus.

14:16 Uhr - Matteo Marsaglia / ITA - Startnummer 18

Matteo Marsaglia nimmt die Ausfahrt aus dem Steilhang stark, ist top dabei. Aber dann verliert auch er Zeit im Gleitstück. Und unten hängt jetzt leichter Nebel. Da fährt Marsaglia sehr verhalten und ist klar zurück. Er reiht sich mit 2,15 Sekunden Rückstand in die deutsche Phalanx zwischen Baumann und Schwaiger ein.

Für alle, die sich nochmal genauer anschauen wollen, mit was es die Abfahrer zu tun haben, gibt es hier für euch die Kamerafahrt auf der Streif:

Abfahrt in Kitzbühel aus Fahrersicht: Kamerafahrt auf der Streif

14:14 Uhr - Vincent Kriechmayr / AUT - Startnummer 17

Auch Vincent Kriechmayr ist chancenlos. Von Start bis Ziel verliert der Weltmeister konstant an Boden. Es wird auch die Sicht etwas schlechter. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum die Fahrer jetzt so deutlich hinter Feuz bleiben. Aber Kriechmayr ist selbst dafür überdurchschnittlich weit zurück. Mit 1,81 Sekunden Rückstand ist er nur Zwölfter.

14:11 Uhr - Christof Innerhofer / ITA - Startnummer 16

Christof Innerhofer zeigt eine starke Fahrt im Steilhang, kommt auch linienmäßig hoch heraus. Aber im Gleitabschnitt schwindet seine Zeit trotzdem dahin. Das war ja auch noch nie die Stärke des Italieners. An der Hausbergkante fliegt er sehr weit, und staucht ihn zusammen. Die Traverse nimmt er sehr eng. Innerhofer ist Siebter (+1,43).

14:08 Uhr - Dominik Paris / ITA - Startnummer 15

Dominik Paris hat heute keine Chance im Kampf um den Sieg. Der Italiener erwischt die Ausfahrt aus dem Steilhang zwar gut, wird am Hausberg aber etwas weit abgetragen. Die Traverse nimmt er eng. Im Zielschuss ist er hoch dran und Siebter (+1,27).

14:04 Uhr - Dominik Schwaiger / GER - Startnummer 14

Dominik Schwaiger verpatzt die Ausfahrt aus dem Steilhang. Am Freitag noch bester Deutscher mit Rang 14 lehnt er sich jetzt weit auf den Innenski. Er muss aufkanten, das Tempo ist weg und die Zeit auch. Schwaiger ist chancenlos. Er reiht sich zwischen Baumann und Sander ein auf Rang zwölf (+2,63) ein. 14 Fahrer sind unten und die drei DSV-Starter belegen die Ränge elf bis 13. Cater ist ja ausgeschieden. Das ist eine sehr enttäuschend verlaufende Abfahrt für die Deutschen bisher.

14:02 Uhr - Matthias Mayer / AUT - Startnummer 13

Am Freiatag wurde Matthias Mayer Vierter, heute soll es mit dem Podium klappen. Doch ihm misslingt die Ausfahrt aus dem Steilhang. Der Österreicher muss andriften, und das Tempo für das Flachstück fehlt. An der Hausbergkante springt der Super-G-Olympiasieger sehr weit. Es staucht ihn heftig zusammen. An der Traverse touchiert er das Tor und ist Vierter. Vier Hunderstel fehlen ihm auf Landsmann Hemetsberger auf Rang drei.

13:59 Uhr - Romed Baumann / GER - Startnummer 12

Romed Baumann ist oben gut dabei, muss am U-Hackerl den Schwung aber etwas stark abstechen. Ausfahrt Steilhang erwischt er gut. Am Hausberg kann er allerdings die Linie nicht ganz halten. Vor der Traverse muss er Tempo herausnehmen und ist Zehnter (+1,90). Zusammen mit Sander belegt er die letzten beiden Plätze im Ziel.

13:56 Uhr - Aleksander Aamodt Kilde / NOR - Startnummer 11

Der Sieger von Freitag ist unterwegs. Schafft Aleksander Aamodt Kilde das Double? Im U-Hackerl ist er ganz hoch dran. Ausfahrt Steilhang wählt der Sieger vom Freitag eine sehr enge Linie, aber das war vielleicht sogar etwas zu hart. Etwas fehlt dem Norweger der Speed für das Gleitstück. Ähnlich wie Odermatt rutscht er vor der Traverse auf dem Innenski weg, und es hebt ihm den Außenski aus. Heute muss sich Kilde mit Rang fünf begnügen. Er liegt 1,23 Sekunden hinter Feuz.

13:54 Uhr - Travis Ganong / USA - Startnummer 10

Travis Ganong hat Probleme Ausfahrt Traverse. Anschließend ist die Geschwindigkeit beim US-Amerikaner weg. Die Traverse gelingt ihm gut. Er hat Spitzentempo im Zielschuss und fliegt beim Zielsprung sehr weit. Ganong ist vorerst Sechster.

13:51 Uhr - Beat Feuz / SUI - Startnummer 9

Beat Feuz ist im Steilhang etwas weniger auf Zug als Odermatt. Aber linienmäßig kommt der Schweizer hoch heraus. Die Ausfahrtgeschwindigkeit stimmt. Am Hausberg ist er hoch dran. Vor der Traverse hebt es ihm kurz den Außenski aus. Aber das löst Feuz noch gut. Und da hatte Odermatt ja den Patzer. Sein Landsmann holt auf und geht in Führung! 21 Hunderstelsekunden trennen die beiden Schweizer. Im vergangenen Jahr gewann Feuz beide Abfahrten, holt er heute seinen dritten Sieg in Kitzbühel? Die Antwort gibt es vielleicht schon gleich. Aleksander Aamodt Kilde ist der übernächste Fahrer.

13:49 Uhr - Max Franz / AUT - Startnummer 8

Schwerer Fehler von Max Franz Ausfahrt Steilhang. Der Österreicher kommt fast ans Netz heraus, muss abbremsen und verliert viel Tempo. Und das rächt sich im anschließenden Flachstück. Franz ist chancenlos. Er ist mit 1,64 Sekunden Rückstand abgeschlagen Siebter.

13:47 Uhr - Marco Odermatt / SUI - Startnummer 7

Ganz starke Fahrt von Marco Odermatt im Steilhang. Der Schweizer sticht dort überhaupt nicht zurück, kommt hoch heraus und hat eine große Geschwindigkeit. Im Gleitabschnitt baut er den Vorsprung noch einmal aus. Den Hausberg nimmt er schön auf Zug. Aber dann rutscht er vor der Traverse weg, erwischt das Tor noch gerade so. Trotzdem führt er. Aber dort hat er viel Zeit verloren. Dennoch liegt er mit 69 Hundertstelsekunden deutlich vor Hemetsberger!

13:44 Uhr - Bryce Bennett / USA - Startnummer 6

In Mausefalle und U-Hackerl ist Hemetsberger bisher die mit Abstand beste Fahrt gelungen. Dort kommt keiner an ihn heran. Im Gleitabschnitt ist was drin. Aber am Hausberg steht auch Bryce Bennett jetzt viel weniger konsequent auf den Skiern wie der Österreicher. Der US-Amerikaner verliert Zeit und ist Vierter (+0,84).

13:42 Uhr - Johan Clarey / FRA - Startnummer 5

Jetzt der Zweite von Freitag: Johan Clarey! Der Franzose findet Ausfahrt Steilhang eine gute Linie. Und gleiten kann Clarey ohnehin. Dort holt er viel auf. In der Traverse wird der Zweite vom Freitag etwas abgetragen. Auch nach dem Hausberg musste er korrigieren und ist Zweiter.

13:38 Uhr - Andreas Sander / GER - Startnummer 4

Andreas Sander sucht weiter seine Form und wirkt völlig ratlos. Der Ennepetaler stellt am U-Hackerl relativ stark quer. Ausfahrt Steilhang ist er hoch dran, nimmt viel Geschwindigkeit mit. Vor dem Hausberg kommt der WM-Zweite etwas weit nach außen. Der Rückstand summiert sich und Sander ist mit 2,19 Sekunden Rückstand am Ende des Feldes.

13:35 Uhr - Niels Hintermann / SUI - Startnummer 3

Niels Hintermann ist im Steilhang deutlich weniger auf Zug als Hemetsberger. Die Ausfahrt nimmt der Schweizer aber gut, hat viel Tempo vor dem Gleitabschnitt, der ihm ohnehin liegt. In der Traverse kommt der Schweizer hoch heraus, hält die Linie gut. Das ist zunächst Platz zwei hinter Hemetsberger. Sein Rückstand beträgt 0,52 Sekunden.

13:33 Uhr - Martin Cater / SLO - Startnummer 2

Martin Cater nimmt den Steilhang etwas zaghafter als Hemetsberger, kommt bei der Ausfahrt aber schön hoch heraus. Einfahrt Traverse verpasst der Slowene das Tor. Der erste Ausfall.

13:30 Uhr - Daniel Hemetsberger / AUT - Startnummer 1

Los geht es mit Daniel Hemetsberger. Am U-Hackerl ist er hoch dran. Ausfahrt Steilhang wird der Österreicher etwas weit Richtung Netz herausgedrückt. Aber er konnte die Skier laufen lassen, musste nicht anrutschen. An der Hausbergkante investiert er etwas in die Linie. Die Traverse nimmt er gut. 1:57,58 Minuten seine Zeit. Grobe Fehler waren keine zu sehen. Jetzt muss er abwarten, ob Nummer eins ein Nachteil war oder nicht.

INFO - Deutsche Startnummern

Der erste deutscher Starter ist Andreas Sander mit der Nummer 4. Romed Baumann hat Nummer 12, Dominik Schwaiger die 14, Josef Ferstl die 24 und Simon Jocher kommt mit Nummer 40.

INFO - Start von ganz oben

Nachdem es am Freitag aufgrund der Wetterbedingungen wie bereits erwähnt vom Ersatzstart an der Mausefalle los ging, kann heute die komplette Strecke gefahren werden. Die Fahrer gehen also aus dem großen Starthaus auf die legendäre Abfahrtspiste.

INFO - Clarey und Giezendanner

Hinter Kilde sorgten Johan Clarey und Blaise Giezendanner für zwei ganz besondere Podestplätze. Clarey fuhr mit 41 Jahren auf Rang zwei und ist damit der älteste Skirennfahrer, der im Weltcup einen Podestplatz erreichte. Sein Landsmann Giezendanner fuhr mit der hohen Startnummer 43 auf den dritten Platz und verdrängte damit den Österreicher Matthias Mayer noch vom Podest.

"Sensation mit hoher Nummer!" Giezendanner mit 43 auf Rang drei

INFO - Kilde könnte das Double schaffen

Aleksander Aamodt Kilde könnte heute das Streif-Double gelingen. Der Norweger siegte bereits am Freitag auf einer leicht verkürzten Strecke, es wurde direkt oberhalb der Mausefalle gestartet, vor den beiden Franzosen Johan Clarey und Blaise Giezendanner. Für Kilde war es der sechste Sieg in dieser Saison und der dritte in der Abfahrt. Zugleich war es sein erster Triumph auf der legendären Streif. Auch heute zählt der 29-Jährige wieder zu den Top-Favoriten.

"Was für eine Fahrt!" Kilde triumphiert auf der Streif

INFO - Abfahrt auf der Streif live bei Eurosport 2

10:30 Uhr - Herzlich willkommen aus Kitzbühel

Grüß Gott aus Kitzbühel zur zweiten Abfahrt auf der legendären Streif. Nachdem bereits am Freitag auf der berühmtesten Abfahrtsstrecke der Welt gefahren wurde, steigt heute um 13:30 Uhr das zweite Rennen. Ursprünglich sollte die zweite Abfahrt gestern ausgetragen werden, aufgrund des erwarteten Schneefalls war das Programm jedoch geändert und Slalom und zweite Abfahrt getauscht worden. Sebastian Würz tickert für euch das zweite Spektakel auf der Streif live. Viel Spaß!

