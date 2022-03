"Ich habe ein bisschen mehr Punch aus meinen Schwüngen herausbekommen. Das war der Schlüssel. Ich bin froh, dass ich einen rausgeholt habe. Jetzt heißt es fighten", sagte Schmid in der "ARD". Schmid war in diesem Winter im Dezember in Alta Badia als Dritter schon einmal aufs Stockerl gefahren. Mit dem alpinen Team holte er zudem Olympia-Silber in Peking.

Wie beim ersten Riesenslalom am Vortag qualifizierten sich aus deutscher Sicht auch Fabian Gratz und Anton Grammel für den zweiten und entscheidenden Durchgang (ab 12:30 Uhr live bei Eurosport 1, Joyn PLUS+ und im Liveticker).

Ad

Gratz liegt zur Halbzeit auf Position 21 (+2,00). Grammel (+2,30) beendete den ersten Lauf als 27.

Kranjska Gora Norwegen jubelt in Kranjska Gora - Schmid fällt im Finale zurück VOR EINEM TAG

Julian Rauchfuß (+2,46) verpasste als 34. die Teilnahme an der Entscheidung.

Das könnte Dich auch interessieren:Wie bei Olympia: Dürr gibt Halbzeitführung im Slalom aus der Hand

Führung zur Halbzeit: Odermatt glänzt in Kranjska Gora

Olympia - Ski Alpin "Sieht nicht gut aus": Alpin-Chef Maier zieht kritische Zwischenbilanz 13/02/2022 AM 16:54