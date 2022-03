Bereits am Samstag hatte Henrik Kristoffersen am Podkoren gewonnen . Damit hat der Norweger nun vier seiner fünf Rennen nach den Olympischen Spielen für sich entschieden.

Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt wurde einen Tag nach seinem zweiten Platz diesmal Dritter. Nach dem ersten Lauf hatte der Schweizer noch in Führung gelegen.

Alexander Schmid, beim ersten "Riesen" am Samstag auf Platz 14, war in diesem Winter im Dezember in Alta Badia als Dritter aufs Stockerl gefahren. Anton Grammel und Fabian Gratz kamen als 26. und 28. in die Punkte, Julian Rauchfuß verpasste als 34. den zweiten Durchgang.

Schmid, Olympiazweiter im Team, steigerte sich nach Platz 14 am Samstag in Slowenien vor allem im ersten Lauf. Der sei "Wahnsinn" gewesen. Platz zwei hinter dem designierten Gesamtweltcupchampion und Olympiasieger Marco Odermatt (Schweiz): "Das hätte ich nie gedacht", sagte Schmid - und war deshalb "überglücklich".

Eine letzte Chance auf einen weiteren Podestplatz im Riesenslalom hat Schmid beim Saisonfinale in Meribel und Courchevel/Frankreich am kommenden Samstag.

(mit SID)

