Hector baute mit dem Erfolg die Führung im Disziplinweltcup aus.

"Es ist großartig. Ich habe alles riskiert", sagte Hector, nach dem ersten Lauf noch Zweite. Für die Schwedin war es der dritte Riesenslalom-Erfolg des Winters.

Vor Olympia steht für die Frauen noch der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen an. Am Samstag ist eine Abfahrt mit Kira Weidle geplant, am Sonntag findet ein Super-G statt.

Olympia startet bei den Alpinen mit der Abfahrt der Männer am 6. Februar, am 7. Februar folgt der Riesenslalom der Frauen.

