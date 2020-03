Caviezel hat mit drei Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr die Disziplinwertung für sich entschieden. Dritter wurde der Norweger Aleksander Kilde. Thomas Dreßen beendete die Saison als bester Deutscher auf Rang neun in der Gesamtwertung.

Damit stehen im Weltcup nur noch der Riesenslalom und der Slalom in Kranjska Gora auf dem Programm. Kilde führt mit 54 Punkten vor dem Franzosen Alexis Pinturault, der in den technischen Disziplinen und vor allem im Slalom aber etwas im Vorteil ist. Auch der Norweger Henrik Kristoffersen hat noch Chancen auf den Gesamtsieg, braucht dafür aber mindestens zwei Podiumsplätze in Kranjska Gora.

