Zuvor wird am Donnerstag und Freitag je eine Testfahrt absolviert. Dreßen hatte sich bei einem Sturz in Hinterstoder/Österreich am vergangenen Samstag beide Schultern ausgekugelt, dabei aber nicht schwerer verletzt.

"Nach meinem Sturz habe ich mich einige Tage geschont", sagte er. Am Mittwoch fuhr er in Norwegen frei Ski, "um zu sehen, wie es geht. Ich hatte zwar noch etwas Schmerzen in den Schultern, aber es ist insgesamt gut gegangen. Daher habe ich entschieden, das Training zu fahren." Nach starken Schneefällen in den vergangenen Tagen stelle er sich "auf schwierige Verhältnisse ein".

In Kvitfjell hatte Dreßen im März 2018 seine zweite Weltcup-Abfahrt gewonnen. Nach den dortigen Rennen stünde für Dreßen nur noch das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo mit einer Abfahrt und einem Super-G (18. und 19. März) an.

(SID)