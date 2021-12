Der Österreicherin Christine Scheyer entfuhr gegenüber der "Kronen Zeitung" nach dem Training ein "Hallelujah".

Auch ihre Teamkollegin Ramona Siebenhofer war begeistert. "Schneller als die Männer? Mir taugt das", schwärmte die 30-Jährige.

Ad

Grund für den Geschwindigkeitsvorteil der Damen war allerdings, dass der Kurs im Vergleich zur Männerabfahrt am Wochenende anders gesetzt und die Bodenwellen entfernt worden waren.

Ski Alpin Dopfer verrät: Das steckt hinter Dürrs Leistungsexplosion VOR 7 STUNDEN

Am Freitag und Samstag (je um 20:30 Uhr) starten die Abfahrerinnen in den kanadischen Rocky Mountains in die Olympiasaison.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: ÖSV-Athletin poltert nach Training in Lake Louise

Packendes Finale: Vlhova patzt - Shiffrin schnappt sich Heimsieg

Lake Louise In der Weltspitze angekommen: Weidle nimmt Olympia-Medaille ins Visier GESTERN AM 12:43