Paris war in Lake Louise gestürzt, nachdem sich die Bindung seines linken Skis geöffnet hatte, wenige Augenblicke später wurde er vom Fangnetz gestoppt.

Glücklicherweise blieb der Südtiroler unverletzt. "Ich bin nur ausgerutscht und habe keine Schmerzen. Das ist das Wichtigste", erklärte Paris.

Der 33-Jährige war eigentlich gut ins Rennen gekommen, im oberen Streckenabschnitt betrug der Rückstand auf Aleksander Aamodt Kilde, den späteren Sieger, lediglich zwei Hundertstel.

Aus seiner Sicht ein überraschender Umstand: "Ich habe mich nicht so schnell gefühlt, weil ich kleine Fehler gemacht habe. Die Linie war nicht diejenige, die ich mir vorgenommen hatte. Offenbar war ich trotzdem schnell", sagte er.

Paris ergänzte: "Deshalb ist es schade, mit null Punkten aus dem Rennen herauszugehen. Das ist ärgerlich." Bereits am Sonntagabend bietet sich für den Routinier in Lake Louise eine neue Chance. Dann steht der Super-G an (20:30 Uhr im Liveticker).

