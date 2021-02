In den letzten fünf Rennen, bei denen sie antrat, war Lara Gut-Behrami im schlechtesten Fall Zweitplatzierte.

Gleich drei Siege fuhr die Schweizerin in diesem Zeitraum ein und darf sich damit berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn des Gesamtweltcups machen.

Allerdings wird dieses Unterfangen trotz ihres aktuellen Fabellaufs enorm schwer. Denn Gut-Behrami lässt den Slalom aus, tritt also nur in drei Disziplinen an. Hier holte sie im Schnitt bärenstarke 55,7 Weltcuppunkte pro Rennen und liegt damit klar vor Vlhova (44,9) und der drittplatzierten Michelle Gisin (40,35).