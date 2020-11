Beim Weltcup in Lech/Zürs werden am Donnerstag und Freitag jeweils ein Parallel-Riesenslalom ausgetragen. Am Donnerstag fahren zunächst die Damen, einen Tag später sind die Herren dran.

Schwarz wäre als Mitfavorit in das Rennen in Lech gegangen, schließlich hat der 25-Jährige schon einen Weltcupsieg in einem Parallel-Event zu Buche stehen. Am 1. Januar 2019 gewann er das Rennen in Oslo.