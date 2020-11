Ski-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei) hat ihre Erfolgsserie auch beim Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs ausgebaut. Die 25-Jährige gewann am Donnerstag das Finale gegen die US-Amerikanerin Paula Moltzan und holte damit den dritten Weltcup-Sieg in Folge.