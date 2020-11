Thomas Dreßen sagte am Mittwoch weiter: "Ich habe gehofft, dass man eine OP vermeiden kann und es mit Spritzen in den Griff bekommt. Es ist eine blöde Situation."

Dreßen war am Samstag vorzeitig aus dem Trainingslager des deutschen Speedteams in Copper Mountain/USA abgereist. Am Montag hatte er sich in München einer MRT-Untersuchung unterzogen.