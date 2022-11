"Die aktuelle Wetterlage stimmt uns vorsichtig positiv, eine endgültige Entscheidung wird am Sonntagnachmittag getroffen", zitiert "Skiweltcup TV" Rupert Steger vom Österreichischen Skiverband (ÖSV).

Ob die Kunstschneeproduktion ausreichen wird, ist noch unklar. "Wir brauchen zwei Tage mit Minustemperaturen, um genügend Schnee zu produzieren", so OK-Chef Philipp Zangerl gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick".

Sollten die Rennen nicht über die Bühne gehen können, wären es die Ausfälle Nummer sechs und sieben in den ersten acht geplanten Rennen. Bisher konnte nur der Riesenslalom der Männer in Sölden planmäßig stattfinden.

Der Frauen-Riesenslalom am Rettenbachferner fiel ebenso dem Wetter zum Opfer wie alle vier geplanten Abfahrten am Matterhorn. Die Abfahrten wurden ersatzlos gestrichen, der Riesenslalom soll Ende Dezember am Semmering nachgeholt werden